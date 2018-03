Trio Voetbal Inside gaat naar Talpa

Het trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen van het populaire voetbalprogramma Voetbal Inside vertrekt deze zomer van RTL naar Talpa TV. Dat bevestigt een woordvoerder van RTL na een bericht hierover in het AD. Een woordvoerder van Talpa TV wilde alleen kwijt dat ,,Talpa een aanbod heeft gedaan, maar dat ze nog niets hebben getekend.”

De contracten van de drie heren lopen in augustus af. ,,Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hebben jarenlang een grote en succesvolle bijdrage geleverd aan de opbouw van RTL 7. We hebben veel met ze meegemaakt, goeie tijden en af en toe ook roerige tijden. Nu maken ze gezamenlijk de transfer naar Talpa, we wensen ze veel succes”, laat RTL weten.

Rond het programma is geregeld ophef, omdat de presentatoren vaak grappig bedoelde opmerkingen over vrouwen en minderheden maken. Een ‘grap’ van Van der Gijp die zich als vrouw had verkleed en zei voortaan door het leven te willen gaan als ‘Renate’, deed onlangs veel stof opwaaien. Hij deed zijn act naar aanleiding van de Belgische VTM-journalist Bo Van Spilbeeck die sinds enige tijd door het leven gaat als vrouw. Politieke partijen D66, PvdA, VVD en GroenLinks spraken hun afkeuring uit over de kwestie. Enkele sponsors van het programma namen nadrukkelijk afstand van de ‘grap’.

Ook wordt de presentatoren nogal eens homofobie verweten. Met flinke regelmaat wordt aan tafel geroepen dat voetbal geen sport voor homo’s is.