Wiegel: vorming Haags college niet makkelijk

Hans Wiegel, die verkenner is voor een nieuw stadsbestuur in Den Haag, denkt dat de vorming van een nieuwe coalitie niet makkelijk wordt. Hij wijst op de vijftien partijen die zijn gekozen, waaronder acht zeer kleine fracties. Grootste partij, met acht zetels, werd de lokale partij Groep de Mos, gevolgd door de VVD, D66 en GroenLinks.

De 76-jarige VVD-coryfee is door Richard de Mos gevraagd te onderzoeken hoe een nieuw college van burgemeester en wethouders kan worden gevormd. Woensdag had hij zijn eerste bijeenkomst met alle fractievoorzitters. Vanaf donderdag voert hij afzonderlijke gesprekken met de grootste fracties.

Hij hoopt binnen ruim twee weken ,,de kar op de rails te krijgen”. Daarna is wat hem betreft de beurt aan een ander om een programma te maken. ,,Dat is het zware werk.” Dat kan volgens hem wel twee maanden duren.

Wiegel zei verder dat hij het prima vindt dat de lokale partijen in Nederland gezamenlijk de grootste zijn geworden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorige week. ,,Het betekent dat de kiezer het liefst mensen wil die geworteld zijn in de gemeente. Dat is een goede zaak.”