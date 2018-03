Beurzen met winst naar Pasen

De Europese beurzen zijn donderdag op de laatste handelsdag van het eerste kwartaal met winst het lange paasweekeinde ingegaan. Op Goede Vrijdag en tweede paasdag zijn de beurzen gesloten. Op het Damrak moest TomTom fors inleveren na het weerleggen van overnamegeruchten.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,5 procent in de plus op 529,52 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 781,44 punten. Londen en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij, Frankfurt ging 1,3 procent vooruit.

TomTom was met een min van 8,2 procent de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. Het navigatiebedrijf liet weten geen adviseur te hebben ingehuurd om op zoek te gaan naar mogelijke kopers. TomTom reageerde daarmee op berichten dat gekeken wordt naar een koper voor het hele bedrijf of een minderheidsbelang. Woensdag steeg het aandeel nog ruim 10 procent.