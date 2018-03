Een nog onbekende man is om het leven gekomen door een schietpartij in Amsterdam-Noord. Het incident gebeurde tegen 09.00 uur aan de Tt. Melissaweg, die bij een jachthaven ligt.

Een stukje verderop aan de Tt. Vasumweg heeft de politie een brandend voertuig gevonden. Diverse politieauto’s en een traumahelikopter zijn ter plaatse.

Volgens een woordvoerder van de politie wordt later nog met duikers in het water gezocht, omdat er mogelijk voorwerpen in het water zijn gegooid.