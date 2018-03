Gedode broer kroongetuige ‘beperkt beveiligd’

De doodgeschoten broer van kroongetuige Nabil B. had een beperkte vorm van beveiliging. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er nadat bekend werd dat B. verklaringen wilde afleggen over de zogeheten Mocro-maffia, een gesprek geweest met de hele familie over de risico’s die ze liepen. ,,Daarbij is een palet aan beveiligingsmaatregelen voorgesteld en hij heeft met een beperkt aantal ingestemd”, zei een woordvoerder na een bericht hierover bij RTL Nieuws.

Wat die maatregelen inhielden, kon hij niet zeggen. Ook wilde hij niet kwijt of de rest van de familie nu extra beveiliging krijgt.

Een woordvoerder van het landelijk parket van het OM, waar de kroongetuige onder valt, wilde nog niet inhoudelijk reageren op de schietpartij. ,,We richten ons voorlopig op het politieonderzoek, maar denken er vanzelfsprekend ook aan dat er een verband is tussen deze liquidatie en de kroongetuige.”