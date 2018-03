Gemeente mag hoogspanningslijn laten verleggen

Gemeenten en provincies krijgen meer te zeggen over bestaande hoogspanningtracés. Ze mogen straks al aangelegde hoogspanningslijnen laten omleggen of onder de grond laten brengen. De netbeheerder is verplicht dergelijke verzoeken van lokale overheden uit te voeren, zo maakte minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat ) bekend na de wekelijkse ministerraad.

Wiebes verwacht dat er zo’n 135 kilometer hoogspanningsnet wordt verplaatst of onder de grond verdwijnt. Het gaat om bestaande hoogspanningslijnen van 50, 110 en 150 kV die bijvoorbeeld op de grens van de bebouwde kom liggen. Hoogspanningstracés van 220 en 380 kV kunnen overigens om technische redenen niet onder de grond gebracht worden.

Over de kosten die kleven aan dit soort aanpassingen heeft de minister afspraken gemaakt met netbeheerders, provincies en gemeenten. Het leeuwendeel is voor rekening van de netbeheerder. Die rekent de kosten vervolgens door aan de klant.