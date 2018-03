Kuzu (DENK) voor zomer weer uit raad Rotterdam

Tunahan Kuzu (DENK) wil nog voor de zomer weer weg uit de Rotterdamse gemeenteraad. Dat heeft Kuzu gezegd na de installatie van de nieuwe raad in Rotterdam. Hij wil de komende maanden gebruiken om de fractie van DENK een ,,vliegende start te geven”. Hij zat van 2008 tot 2012 al in de gemeenteraad, toen voor de PvdA. DENK heeft vier zetels in Rotterdam.

Kuzu was lijstduwer, maar is gekozen met voorkeursstemmen. Zijn plek wordt na zijn vertrek ingenomen door advocate Natasha Hoesein.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft donderdag 45 raadsleden geïnstalleerd. Slechts elf mensen uit de oude gemeenteraad zijn aangebleven. De raad is meer dan ooit een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van Rotterdam met leden met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond.

Opvallend is echter het lage aantal vrouwen. Dat is gedaald ten opzichte van de vorige periode. De grootste partij Leefbaar Rotterdam heeft slechts twee vrouwen en DENK nog geen enkel vrouwelijk raadslid.