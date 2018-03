Minister onderzoekt verbod ‘pedohandboek’

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken of hij het strafrecht in stelling kan brengen tegen de verspreiding van lectuur die aanzet tot kindermisbruik. Grapperhaus wil tot het uiterste gaan, ,,omdat kindermisbruik een kind in zijn grondrechten aantast”.

De minister is geschokt door het bericht van RTL Nieuws dat er op internet een ‘handleiding’ circuleert die tot in detail beschrijft hoe een pedoseksueel het vertrouwen van kinderen kan winnen, hen kan misbruiken en daarmee kan wegkomen. Het bezit en de verspreiding van het handboek is nu niet strafbaar. Een Kamermeerderheid van PVV, CDA, GroenLinks, SP en ChristenUnie dringt volgens RTL Nieuws aan op een verbod.

Grapperhaus ,,wil kijken of we dit in het strafrecht kunnen trekken”. Binnenkort spreekt hij daarover ook zijn collega uit het Verenigd Koninkrijk, waar wel een verbod van kracht is. Hij maakt verder met providers bijvoorbeeld afspraken om verspreiders van zulke ,,afschuwelijke” lectuur aan de schandpaal te nagelen.