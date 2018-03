No Surrender-oprichter Klaas Otto uit de cel

No Surrender-oprichter Klaas Otto mag zijn cel verlaten. Zijn hechtenis wordt per 5 april opgeschort. Wel moet hij een enkelband dragen en zijn paspoort inleveren. Dat heeft de rechtbank donderdag besloten.

Otto wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. De vijftigjarige verdachte uit Bergen op Zoom zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest en verblijft sinds eind augustus onder streng regime in de gevangenis in Vught.

Hij was eerder al eens vrijgelaten uit voorlopige hechtenis, maar werd toen binnen een week weer opgepakt omdat hij de voorwaarden had geschonden. Donderdag beloofde hij de rechter ,,100 procent” zich aan alle voorwaarden te houden. ,,Ik wil mijn gezin tot rust brengen”, zei hij.

Het Openbaar Ministerie had zich ,,met klem” tegen de vrijlating van Otto verzet. Volgens justitie is hij een ,,beroepscrimineel” die een ,,waar schrikbewind” voerde.

Otto moest eerder deze maand op zoek naar een nieuwe advocaat omdat Louis de Leon was gestopt. Volgens De Leon was Otto geestelijk niet in staat om zijn proces te volgen. Zijn pogingen om de strafzaak op te schorten mislukten, waarna hij de verdediging neerlegde.

Otto wordt vanaf nu verdedigd door Niels van Schaik en Sanne Schuurman. Omdat de nieuwe advocaten het omvangrijke dossier tegen Otto – 37 ordners vol – moeten bestuderen, hadden ze de rechtbank gevraagd om de inhoudelijke behandeling van de zaak met ,,minstens zes maanden” uit te stellen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak nu gaat beginnen. De rechter moet een nieuwe datum bepalen.