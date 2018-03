Een kindje van drie jaar is donderdagmiddag van drie hoog naar beneden gevallen in Breda. De peuter is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar de toedracht.

Het ongeluk gebeurde volgens de politie aan de achterzijde van een flat aan de Baliƫndijk in Breda. Over de verwondingen van het kind is nog niet meer bekend.