Poten van gebraden reiger bijgezet in expo

In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is vanaf nu een bijzondere aanwinst te zien op de tentoonstelling ‘Dode dieren met een verhaal’. Het zijn de poten van de blauwe reiger die een dakloze Rus voor zichzelf had geroosterd boven een kampvuurtje in het Haagse Bos. Ze zijn door de rook goed geconserveerd en ,,verspreiden nog steeds de geur van gebarbecuede kipkluifjes”, meldt het museum.

Mogelijk gaat het om de poten van verschillende vogels. Het museum leidt dat af uit het verschillende formaat van de tenen. Te zien zijn een compleet onderbeen en een afgekloven voet. Ze worden tentoongesteld onder de Haagse naam ‘kluifrègâh’ (kluifreiger).

Het incident speelde zich begin deze maand af. Nadat de Rus was gesnapt, verklaarde hij dat hij de beschermde vogel dood had gevonden. De politie kon het tegendeel niet aantonen en dus werd hij niet vervolgd. Wel werd hij overgedragen aan de vreemdelingenpolitie omdat hij geen legitimatie had.