Prins Jaime na de zomer weg uit het Vaticaan

Prins Jaime de Bourbon de Parme vertrekt als Nederlands ambassadeur bij paus Franciscus. De ministerraad heeft donderdag op voorstel van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met de aanstelling van Caroline Weijers als nieuwe vertegenwoordiger bij de Heilige Stoel, zoals de diplomatieke post officieel heet. Het Vaticaan moet de benoeming nog wel goedkeuren.

Een nieuwe baan voor prins Jaime is nog niet bekendgemaakt. De zoon van prinses Irene en neef van koning Willem-Alexander begon zijn werkzaamheden in Rome in oktober 2014 en was erbij toen de koning vorig jaar als eerste Nederlands staatshoofd in de geschiedenis bij de paus op staatsbezoek kwam. Eerder is het koninklijk gezin al op privé-audiëntie geweest bij de kerkvorst.

Het Vaticaan was de eerste ambassadeurspost voor prins Jaime, die eerder bij Buitenlandse Zaken speciaal vertegenwoordiger natuurlijke hulpbronnen was. Ook werkte hij Irak en Afghanistan. De prins is getrouwd en heeft vier kinderen. Caroline Weijers, zijn beoogde opvolgster in Rome is nu projectleider van de conferentie honoraire consuls 2018. Ze is al in diverse landen actief geweest.