Programmadirecteur Louwerens vertrekt bij RTL

Programmadirecteur Marco Louwerens vertrekt bij RTL. Hij heeft zijn contract ingeleverd, bevestigt een woordvoerder van de zendergroep. Louwerens vertrekt hoogstwaarschijnlijk naar Talpa.

De 51-jarige Louwerens is sinds 2011 programmadirecteur van RTL 7 en was eerder programmacoördinator bij RTL 4. Hij werd door sommigen gezien als de opvolger van algemeen programmadirecteur Erland Galjaard, die per 1 mei opstapt. Of hij per direct vertrekt, is niet bekend.

Woensdag werd al bekend dat Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen van RTL 7 naar Talpa overstappen. Ze gaan programma’s maken op Veronica. In zijn hoedanigheid als programmadirecteur van RTL 7 kreeg Louwerens het regelmatig aan de stok met het trio.