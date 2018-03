Reactie referendum ‘zo snel mogelijk’

Na het nee tegen de nieuwe inlichtingenwet wil het kabinet zo snel mogelijk met een standpunt komen. Indien mogelijk voor 1 mei, als de nieuwe wet moet ingaan. ,,We gaan kijken of dat lukt”, aldus premier Mark Rutte.

Hij wilde niet speculeren of er iets aan de wet gaat veranderen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), die samen met minister Ank Bijleveld (Defensie) verantwoordelijk is voor de wet, kondigde aan stap voor stap te werk te gaan. ,,We doen dat zo snel als dat zorgvuldig kan.”

Volgens de wet is het kabinet verplicht zo spoedig mogelijk te reageren. Het eerste begin is gemaakt, aldus Ollongren. Volgens haar maakt de uitslag van het referendum het dilemma duidelijk tussen zo veel mogelijk veiligheid en zo veel mogelijk privacy.