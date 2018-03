Shell: ‘NAM is meer dan alleen Groningen’

Het besluit om de gaswinning in Groningen uiteindelijk stop te zetten, zal uiteraard niet zonder gevolgen zijn voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de vele toeleveranciers in de regio. Dat constateert Shell, naast het Amerikaanse ExxonMobil eigenaar van de NAM. Maar de NAM is meer dan alleen Groningen, aldus het olie- en gasconcern.

,,Naast het Groningenveld wint NAM ook aardgas uit kleine gasvelden in Nederland en op zee. Circa 28 procent van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen”, aldus Shell. Daarnaast zijn de kennis en kunde van NAM relevant in de energietransitie waar Nederland voor staat, voegt het bedrijf toe.

Shell heeft kennis genomen van de brief van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en bestudeert momenteel de inhoud. ,,Het is aan de minister om een afweging te maken tussen de verschillende publieke belangen waaronder veiligheid en leveringszekerheid”, aldus Shell.