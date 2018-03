Tot 24 jaar cel voor fatale woningoverval

Drie mannen zijn door de rechtbank Limburg veroordeeld tot lange celstraffen voor een fatale woningoverval in Geleen in februari vorig jaar. Daarbij werd de 29-jarige eigenaar van een shishalounge in zijn huis doodgeschoten.

Het 25-jarige brein achter de overval en de 41-jarige schutter zijn tot 24 jaar cel veroordeeld, een 30-jarige medeplichtige die voor de vluchtauto zorgde moet veertien jaar de cel in. De hoofdverdachte kende de vriendin van het slachtoffer en dacht dat er bij laatstgenoemde veel geld te halen was. Aanvankelijk wilden ze de man onder bedreiging van een wapen dwingen om te zeggen waar zijn geld was, maar hij vocht terug en werd in dat gevecht van dichtbij neergeschoten.

Omdat alle drie de mannen een zeer lang strafblad hebben, vallen de straffen hoog uit. De hoofdverdachte was net enkele dagen uit de cel toen hij de overval pleegde.