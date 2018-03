Camerabeelden van liquidatie veiliggesteld

De moord op de broer van kroongetuige Nabil B. is vastgelegd op camera’s. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat er camerabeelden zijn, na een bericht hierover van De Telegraaf. ,,Deze zijn veiliggesteld.”

Het is nog niet duidelijk of het OM de beelden naar buiten gaat brengen. Daarover moet volgens de zegsman nog een beslissing worden genomen.

De Telegraaf meldt dat de schutter op het beeldmateriaal, afkomstig van beveiligingscamera’s in het bedrijfspand aan de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord, haarscherp is te zien.

De 41-jarige Reduan B. werd donderdagochtend iets na 08.30 uur in zijn bedrijf doodgeschoten. Dit nadat een week geleden bekend werd dat zijn broer verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia. Het is voor zover bekend voor het eerst in Nederland dat een familielid van een kroongetuige om het leven wordt gebracht.