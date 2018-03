Paasvuren mogelijk tot in Rotterdam te ruiken

Tijdens het paasweekend worden met name in het oosten van het land weer enorme paasvuren ontstoken. Doordat er kans is op een oostenwind, zou dat weleens tot in de regio Rijnmond merkbaar kunnen zijn, denkt milieudienst DCMR. De milieudienst van Rotterdam en omstreken waarschuwt inwoners alvast voor stankoverlast.

Paasvuren zijn behoorlijk populair in Gelderland en Overijssel. Ook in Brabant, de noordelijke provincies en over de grens in Duitsland gaan her en der brandstapels in vlammen op. Het bekendste paasvuur is in Espelo (Overijssel), dat traditioneel de strijd om de grootste houtstapel aangaat met andere buurtschappen. De vuurbouwers zijn nog altijd trots op hun wereldrecord uit 2012 toen er een paasvuur van 45,98 meter werd ontstoken.

Volgens het RIVM kan bij een oostenwind inderdaad overlast ontstaan door smog, maar is het nog onzeker of er inderdaad een oostenwind zal staan. Daarom waarschuwt het instituut vooralsnog niet voor smog.

Voor de organisatie van het bekende paasvuur in Espelo hoort rook nu eenmaal bij vuur. Zaterdagavond gaat een jury de brandstapel daar en in andere buurtschappen rond Rijssen en Holten langs. Ze worden secuur opgemeten door een landmeter, legt een woordvoerder van de organisatie uit. ,,Er zijn twee prijzen: een voor de hoogste stapel en een voor de mooiste, die bijvoorbeeld het best is afgewerkt en het meest symmetrisch is.” In de jury zitten notabelen zoals de burgemeester en Prins Carnaval. Een lokale wiskundeleraar rekent de afmetingen na.

De stapels van dit jaar zijn lang niet zo hoog als die van 2012. ,,Toen gebruikten we een soort takelconstructie, dit jaar hebben we op de traditionele manier gebouwd, door vanaf een steiger takken op de stapel te leggen.” De brandstapels bestaan louter uit snoeihout en worden op avond van eerste paasdag ontstoken.

Paasvuren zijn vermoedelijk ontstaan als heidense traditie. Die werd later ingebed in het christelijke Pasen.