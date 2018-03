Rusland ontbiedt Nederlandse ambassadeur

Rusland heeft vrijdag de Nederlandse ambassadeur ontboden, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag weten. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder dat het ambassadeurs uit westerse landen bijeenroept die ,,onvriendelijke” stappen hebben genomen in verband met de vergiftiging van een Russische ex-spion, meldden de persbureaus Reuters en DPA. Ze worden geïnformeerd over de vergeldingsmaatregelen van Moskou.

Behalve de Nederlandse ambassadeur ging het om de ambassadeurs van onder meer Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Oekraïne en Tsjechië. Verwacht wordt dat Rusland diplomaten van die landen zal gaan uitwijzen.

Donderdagavond had Rusland al de uitzetting aangekondigd van zestig Amerikaanse diplomaten. Daarmee reageerde Moskou op het besluit van ongeveer 25 landen en de NAVO om meer dan 140 Russische diplomaten het land uit te zetten. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat Moskou net zoveel diplomaten zal uitzetten als dat er Russen zijn uitgezet.

Het steekspel maakt deel uit van het conflict over de vergiftigde Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal in Engeland. Londen beschuldigt Moskou ervan betrokken te zijn bij de zaak. Rusland spreekt dit tegen.