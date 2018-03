Vluchtauto liquidatie gestolen in Nieuwegein

Na de moord op de broer van een belangrijke kroongetuige tegen de Mocro-maffia zijn de dader of daders op de vlucht geslagen in een auto die eind januari is gestolen in Nieuwegein. Op die wagen zaten vervalste kentekenplaten van een andere auto. Volgens de politie heeft de zwarte Seat Leon mogelijk een tijdje in het Gooi gereden of geparkeerd gestaan.

De auto werd donderdag gebruikt bij de moord op de 41-jarige Reduan B. Hij werd doodgeschoten in zijn eigen bedrijfspand aan de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord. De dader of daders reden weg in de Seat Leon, die een paar straten verderop op de Tt. Vasumweg in brand werd gestoken.

Het slachtoffer is de broer van kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd tegen de Mocro-maffia.

Volgens Omroep West is een ander familielid van de kroongetuige in de nacht van donderdag op vrijdag in veiligheid gebracht. Zwaarbewapende agenten zouden hem uit een huis op de Frankenslag in Den Haag hebben gehaald.