7400 handtekeningen tegen vertrek mariniers

Een petitie tegen de verhuizing van de marinierskazerne vanuit Doorn naar Vlissingen heeft in elf dagen tijd ruim 7400 steunbetuigingen gekregen. De bedoeling is 7500 handtekeningen te vergaren en de petitie dan aan te bieden aan premier Mark Rutte.

Initiatiefneemster Miriam Appels uit Doorn vindt dat de kazerne in de Utrechtse plaats moet blijven en stelt dat de militairen dat zelf ook willen. ,,De mariniers willen helemaal niet weg. (..) De mariniers zitten sinds 1946 in Doorn, horen hier ook en hebben hier hun historie opgebouwd”, aldus de tekst in de petitie. ,,Gezinnen worden uit elkaar getrokken, sociale contacten verbroken van partners en kinderen” in geval van vertrek naar Vlissingen.

Bij de Doornse mariniers is sprake van leegloop. Onder hen leeft onder meer de angst dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden. De provincie begon daarom onlangs een charmeoffensief om te laten zien dat er genoeg banen zijn in Zeeland.