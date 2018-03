Brand in ambassade Kameroen Den Haag

Er woedt brand in de ambassade van Kameroen in Den Haag. Aanvankelijk sprak de brandweer van een middelbrand, inmiddels is de brand opgeschaald naar een zeer grote brand. De ambassade ligt aan de Amaliastraat. Volgens de brandweer zijn er geen mensen in het pand en zijn er geen gewonden. De brand brak rond 4.00 uur uit.

De brandweer heeft opgeschaald omdat er in het pand sloopwerkzaamheden zijn. De brand is uitgebroken in een leidingschacht. Dat maakt het moeilijk om het vuur onder controle te krijgen.