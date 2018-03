Brandstapel paasvuur Dijkerhoek het hoogst

De houtstapel voor het paasvuur van Dijkerhoek (Overijssel) is dit jaar het hoogst. De bouwers van de brandstapel verslaan daarmee, net als vorig jaar en het jaar daarvoor, hun grote rivaal Espelo. De brandstapel van Dijkerhoek meet 20,41 meter, 2 meter meer dan die van Espelo, en heeft een inhoud van 6052 kuub.

Het bouwen van de paasbrandstapels, ook poasboakes genoemd, is een traditie in de vijf buurtschappen in Rijssen-Holten. Dit jaar is de 54e editie van de Paasvurencompetitie.

Zondagavond om 20.00 uur worden de paasvuren ontstoken.