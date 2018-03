Efteling neemt herbouwde Python in gebruik

De Efteling heeft zaterdag de gerenoveerde Python heropend voor het publiek. De achtbaan is in de afgelopen twaalf weken bijna volledig afgebroken en weer opgebouwd. De Python ziet er als vanouds uit, alleen is de baan verbeterd waardoor een ritje sneller en soepeler gaat.

De Python werd in 1981 geopend en was destijds de grootste achtbaan op het Europese vasteland. Het was ook de eerste attractie naast het Sprookjesbos en de speeltuin van het park in Kaatsheuvel.

,,De Python is niet meer weg te denken uit de Efteling. Vele gasten hebben er bijzondere herinneringen aan en wij willen dat de komende generaties ook bieden”, aldus bestuursvoorzitter Fons Jurgens zaterdag.

De renovatie heeft 4,5 miljoen euro gekost.