Kamervragen over parkeerbeleid gehandicapten

De SP gaat het parkeerbeleid voor gehandicapten aankaarten bij minister Hugo de Jonge (VWS). Dat zei SP-Kamerlid Maarten Hijink in het consumentenprogramma Radar op NPO Radio 1. Iedere gemeente hanteert een eigen parkeerbeleid voor mensen met een beperking. Die moeten als ze ergens anders dan in hun eigen gemeente willen parkeren, veel moeite doen om de plaatselijke regels te achterhalen.

In sommige gemeenten is parkeren met een invalidenkaart gratis, maar als die plek bezet is moet de kaarthouder op een andere parkeerplek gewoon betalen. In andere gemeenten is parkeren met een invalidenkaart altijd gratis of is het wel gratis maar gebonden aan een tijdslimiet. Hijink vindt dat de minister met de gemeenten om de tafel moet.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft aan Radar al laten weten niets te zien in een landelijk parkeerbeleid voor invaliden; volgens haar moeten besluiten hierover bij de gemeenten blijven liggen.