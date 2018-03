Een 23-jarige man uit Leeuwarden is zaterdagochtend ernstig gewond geraakt aan zijn hand toen hij bij een ruzie werd geraakt door een zwaard. De politie heeft een 28-jarige plaatsgenoot van het slachtoffer als verdachte aangehouden.

De ruzie had in alle vroegte plaats in de Insulindestraat in de Friese hoofdstad. De achtergrond ligt vermoedelijk in de relationele sfeer, liet de politie weten. De verdachte is meegenomen naar het bureau en het zwaard is in beslag genomen.