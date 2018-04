Drankrijder in de sloot na bijna-botsingen

Een 33-jarige dronken automobilist uit het Noord-Hollandse Slootdorp heeft zaterdagavond twee keer bijna en een keer echt een ongeluk veroorzaakt. Bij een daarvan reed hij bijna een meisje op een fiets aan. De man had bijna vier keer meer dan toegestaan gedronken.

Een getuige moest zaterdagavond op de Fok in het Noord-Hollandse Schagen vol in de remmen, toen de automobilist ineens vanaf een uitrit de weg opdraaide. Iets verderop reed de man tegen een stoeprand. Hij stuurde zo heftig terug, dat hij bijna aan de overkant van de weg in de berm belandde.

De man wist toch op de rijbaan te blijven, maar bij een wegversmalling miste hij maar net een stel paaltjes. Bij de tweede wegversmalling ging het echt mis en stuurde de man zijn auto de linkerberm in. Door snel naar rechts te sturen, miste hij volgens de politie op een haar na het meisje op de fiets.

Het terugsturen ging zo abrupt, dat de auto aan de rechterzijde door de berm reed en in een sloot tot stilstand kwam. De man wist op eigen kracht uit de auto te komen. Hij heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.