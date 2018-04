De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een dronken automobilist van de A15 ‘geduwd’. De 23-jarige Bulgaarse man reed in de buurt van Geldermalsen met gedoofde lichten duidelijk onder invloed van alcohol over de snelweg.

Omdat hij zo langzaam bleef doorrijden moest hij volgens de politie met een klein zetje van de weg worden geduwd. Bij deze actie raakte het politievoertuig licht beschadigd.

De man is aangehouden.