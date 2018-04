Keukenhof kreeg 80.000 bezoekers met Pasen

Ondanks het wat tegenvallende weer was het in de Keukenhof druk met Pasen. Zo’n 80.000 bezoekers namen een kijkje in het park waar na de lange koude periode vooral vroege bloeiers als krokussen, tulpen en ook wat narcissen te zien zijn.

Keukenhofdirecteur Bart Siemerink is tevreden over dat aantal. ,,Veel bezoekers uit onze buurlanden bezochten deze paasdagen Keukenhof. De komende dagen wordt het warmer en zullen de Bollenstreek en Keukenhof in volle bloei komen. Dan verwachten we ook grote aantallen gasten uit ons eigen land”.

De Keukenhof staat dit seizoen in het teken van de romantiek. Speciaal voor het thema is een mozaïek aangelegd waarin 50.000 bollen zijn geplant. Het mozaïek heeft een oppervlakte van 250 vierkante meter. Er zijn bloembollen gebruikt als de tulp, muscari (blauwe druifjes) en krokus.

Het lentepark is open tot en met 13 mei.