Advocaat Van der Zwaan krijgt dertig dagen cel

Een Amerikaanse rechtbank heeft de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan veroordeeld tot een celstraf van dertig dagen. Ook moet hij een boete betalen van 20.000 dollar (ruim 16.000 euro). De advocaat bekende eerder dit jaar schuld aan het liegen tegen onderzoekers. Het is volgens Amerikaanse media de eerste keer dat het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller heeft geleid tot een veroordeling.

Van der Zwaan gaf toe dat hij loog over zijn contacten met Rick Gates, een voormalige campagnemedewerker van Donald Trump, en een ‘persoon A’: naar verluidt een voormalige Russische inlichtingenofficier. Die persoon zou in Oekraïne hebben gewerkt voor het lobbybedrijf van Paul Manafort, de zakenpartner van Gates die geruime tijd campagnemanager was van Trump.

Gates en Manafort zijn zelf ook in beeld gekomen bij het onderzoek van Mueller, die onderzoek doet naar de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezing. Beide mannen worden vervolgd, onder meer vanwege het lucratieve lobbywerk dat ze deden in Oekraïne.

De Amerikanen waren in het land onder meer actief voor de Partij van de Regio’s van Viktor Janoekovitsj. Van der Zwaan was betrokken bij het opstellen van een rapport waarin de vervolging en veroordeling van een politieke rivaal van toenmalig president Janoekovitsj grotendeels werd verdedigd. Hij zou daarover onder meer contact met Gates hebben gehad.