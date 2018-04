Het dak van een tankstation aan de A58 in Zeeland is door onbekende oorzaak ingestort. Op beelden is te zien dat het dak van het Total-tankstation bij ‘s-Heer Arendskerke, tussen Goes en Middelburg, in het midden is geknakt en in de vorm van een V op de grond ligt.

article

1073022

GOES (ANP) - Het dak van een tankstation aan de A58 in Zeeland is door onbekende oorzaak ingestort. Op beelden is te zien dat het dak van het Total-tankstation bij 's-Heer Arendskerke, tussen Goes en Middelburg, in het midden is geknakt en in de vorm van een V op de grond ligt.

https://nieuws.nl/algemeen/20180403/dak-van-tankstation-aan-a58-ingestort/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/04/03093531/dak-van-tankstation-aan-a58-ingestort.jpg

Landelijk