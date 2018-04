DigiD-fraudeurs moeten de cel in

Zes verdachten die in Groningen in 2013 op grote schaal fraudeerden met de DigiD (digitale identiteit) van honderden studenten, zijn veroordeeld tot celstraffen tot 2,5 jaar. De rechtbank in Groningen legde de hoogste straf op aan ex-belastingambtenaar Frits T. (58) uit het Groningse Westerlee.

T. viste in 2013 persoonsgegevens van 370 studenten uit het systeem van zijn werkgever in Groningen. Daarmee regelde hij nieuwe DigiD-codes en werd buiten de studenten om zorg- en toeslagen aangevraagd. De belastingdienst keerde bijna vier ton onterecht uit.

De rechtbank vond het bijzonder kwalijk dat de man als ambtenaar de geheimhoudingsplicht, waardoor hij toegang had tot geheime, persoonlijke en afgeschermde informatie, schond.

De andere vijf bendeleden kregen celstraffen tot twee jaar opgelegd. De aanklager had celstraffen tot 2,5 jaar geƫist.