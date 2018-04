Franse stakers verrassen Thalys niet

Thalys heeft geen extra last van de staking door spoorwegpersoneel in Frankrijk. De spoorvervoerder schrapte als voorzorgsmaatregel voor de golf werkonderbrekingen al zo’n tien procent van al zijn reizen. Tot dusver is er geen sprake van meer uitval, laat een woordvoerder weten.

De hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Lille rijdt niet verder dan Brussel. De verbinding tussen Amsterdam en Parijs blijft intact, maar had dinsdagochtend een vertraging van zo’n half uur.

Het aangepaste reisschema geldt ook buiten de aangekondigde stakingsdagen, omdat Frans personeel voor onderhoud aan Thalys-treinen het werk heeft neergelegd. Door de ontstane achterstand kan het vervoersbedrijf de daaropvolgende dagen minder treinen laten rijden.