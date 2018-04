Jongen (14) vast om mishandeling homo’s

De politie heeft een veertienjarige jongen opgepakt voor betrokkenheid bij de bedreiging en mishandeling van homoseksuele mannen op twee verschillende plaatsen in Dordrecht. Het is de eerste aanhouding in de zaak en de politie verwacht dat er meer zullen volgen.

Op de Smitsweg in Dordrecht werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een man door een groep in elkaar geslagen, nadat hij via datingapp Grindr een afspraak had gemaakt. Hij raakte dusdanig gewond dat hij in het ziekenhuis moest worden behandeld. Een nacht later werd elders in de stad, aan de Schenkeldijk, opnieuw een man belaagd die via Grindr met een andere man had afgesproken. Hij kon ontkomen.

De jonge verdachte werd maandagavond opgepakt en zit nog vast. De politie meldt verder dat het onderzoek ,,nog in de beginfase zit” en naar alle facetten wordt gekeken, waaronder de manier waarop de afspraken werden gemaakt.

Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff maakte eerder al bekend dat het om anti-homogeweld gaat. ,,Politie, het Openbaar Ministerie en ik doen er alles aan om de laffe daders op te sporen en te stoppen”, aldus Kolff. Hij waarschuwde tegelijkertijd om ,,alert te zijn met daten via apps en sites”.