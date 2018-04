Nog veel mis met particuliere klinieken

Er is nog veel mis met de zorg van particuliere klinieken in Nederland, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport.

De ,,grote verbeterslag” blijft volgens de onderzoekers uit. Te veel klinieken blijven ,,structureel achter” op het gebied van de kwaliteit van operatieve zorg, patiëntenrechten en de omgang met kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. Ook zijn er tekortkomingen bij de kwaliteit van zorgprofessionals. ,,De inspectie vindt het van groot belang dat particuliere klinieken snel en aantoonbaar verbeteren, en zeker op deze vier thema’s”.

Het onderzoek heeft betrekking op 418 particuliere klinieken en twintig medisch diagnostische centra. Particuliere klinieken hebben de afgelopen jaren steeds meer taken van ziekenhuizen overgenomen. Het gaat om klinieken actief op het gebied van onder meer plastische chirurgie, oogheelkunde, orthopedische ingrepen en keel-, neus- en oorheelkunde.