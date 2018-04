Wapen liquidatie broer kroongetuige gevonden

De politie heeft mogelijk het wapen gevonden waarmee de broer van kroongetuige Nabil B. vorige week is doodgeschoten. Het wapen werd aangetroffen in de omgeving van de auto die vermoedelijk is gebruikt als vluchtauto, meldt het Openbaar Ministerie. Op een van de twee gevonden vuurwapens zijn DNA-sporen gevonden van de twee verdachten die zaterdag werden aangehouden.

Deze 31-jarige en 34-jarige man uit De Lier en Den Haag worden verdacht van medeplichtigheid. Ook de vermoedelijke schutter, een 41-jarige man uit Hilversum, zit vast. Hij werd vrijdagavond al aangehouden en wordt verdacht van moord en wapenbezit.

Alle verdachten blijven voorlopig vastzitten, zo bepaalde de rechter-commissaris dinsdag.