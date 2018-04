Zaak-Savannah half juni voor de rechter

De zaak tegen de zeventienjarige jongen uit Den Bosch die verdacht wordt van de moord op de veertienjarige Savannah Dekker uit Bunschoten, wordt half juni behandeld. Dat is dinsdag duidelijk geworden tijdens een niet-inhoudelijke zitting. De rechtbank in Utrecht heeft er drie dagen voor uitgetrokken: 18, 19 en indien nodig ook 20 juni.

Omdat de verdachte minderjarig is, wordt de zaak achter gesloten deuren gehouden. Dat wil zeggen dat er geen publiek en pers aanwezig mag zijn. De uitspraak van de rechter is wel openbaar.

De jongen ontkent iets met de dood van de tiener te maken te hebben. Ook over de doodsoorzaak van Savannah is nog altijd onduidelijkheid. Daar wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan.

Savannah werd juni vorig jaar dood gevonden in een sloot op een industrieterrein in haar woonplaats, nadat ze enkele dagen vermist was. Ze verdween nadat ze een afspraakje had gehad met de toen nog zestienjarige jongen. De jongen kon snel worden opgepakt. Er zouden later ook spullen van Savannah bij hem thuis zijn gevonden.

De jongen zit nog altijd vast en moet zeker tot de inhoudelijke behandeling in de cel blijven.