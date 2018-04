Zo word je tuin een verlengstuk van je huis

Het is officieel lente, wat betekent dat we weer volop van het buitenleven kunnen gaan genieten. Geen betere plek om dat te doen dan in je eigen tuin, of op je balkon of terras. De trend van dit jaar is om buiten naar binnen te halen en andersom. Met deze tips zorg je ervoor dat jouw tuin een verlengstuk wordt van jouw huis.

Het gebeurt vaak dat bij de inrichting van de tuin geen rekening wordt gehouden met het interieur binnenshuis. Grenst je woonkamer direct aan de tuin? Probeer dan eens je meubels zo neer te zetten dat ze richting je tuin staan. Door de ramen en deuren naar de tuin niet te blokkeren, lijkt de woonkamer een stuk groter.

Accessoires voor buiten

Vaak denken mensen dat je buiten geen accessoires nodig hebt, maar het tegendeel is waar. Juist door gebruik te maken van accessoires creëer je sneller een huiselijk gevoel in de tuin of op je balkon. Koop je bijvoorbeeld een beeldje, kaars of fotolijst voor je woonkamer? Koop dan iets in dezelfde stijl voor buiten. Dit geldt ook voor extra kussens voor op je stoelen of op je bank.

Zorg ervoor dat je verlichting plaatst in de tuin die past bij je interieurstijl. Vaak kiezen we alleen voor een simpele buitenlamp uit praktische overwegingen. Door verlichting te plaatsen in de tuin kan je ook in de avond als het donker is van je tuin genieten. Zo is ‘mobiel licht’, die je overdag oplaadt, een uitkomst in de tuin. Zo licht je je favoriete leesplek bij of creëer je een gezellige sfeer tijdens de borrel.

Tegels maken het tot een geheel

Misschien wel de beste manier om je tuin tot verlengstuk van je huis om te toveren, is door gebruik te maken van dezelfde tegels. Door de woonkamervloer door te trekken, betrek je de oppervlakte van je tuin bij de woonkamer. Een trend momenteel is het gebruik van grote egale tegels in de tuin, die ook uiterst geschikt zijn voor in de woonkamer. Je kunt ook materialen gebruiken zoals hout, natuursteen of een tapijt in kleuren en patronen uit de natuur.

Er is tegenwoordig veel keuze in meubilair voor zowel je huis als je tuin, zoals bij Homingxl.nl. Wil je graag dezelfde ambiance creëren? Kies dan voor een herkenbare woonstijl voor zowel binnen als buiten. Als je binnen meer van modern houdt, kies dan ook voor moderne tuinmeubelen. Daarbij zijn materialen voor buiten ook prima voor binnen. Denk aan meubels van steigerhout, rotan, riet, bamboe of hout. Ze geven je interieur een mooie stoere uitstraling, zowel binnen als buiten.