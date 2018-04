Arrestatie om mogelijk wapen bij hogeschool

In de buurt van de Haagse Hogeschool is woensdagmiddag een man aangehouden die een vuurwapen of iets wat daarop lijkt bij zich had. Mensen die de man zagen rondlopen met het voorwerp op het Leeghwaterplein in Den Haag, voelden zich bedreigd en belden de politie, die de man aanhield.

Bij de arrestatie is inderdaad ,,iets’’ in beslag genomen, aldus een politiewoordvoerster. ,,Wat dat is, onderzoeken we nog.’’ Mogelijk gaat het om een wapen dat wordt gebruikt bij airsoft, een sport waarbij twee teams een veldslag simuleren. ,,Die lijken daar soms op. Wij waarschuwen daar ook voor. Een leek kan die niet onderscheiden’’, aldus de woordvoerster.

Waarom de man het voorwerp bij zich had, is nog onduidelijk. Hij moet nog worden verhoord.