Bijzonder enzym bij patiënten Zaans ziekenhuis

Bij negen patiënten in het Zaans Medisch Centrum is een bacterie aangetroffen met een speciale vorm van resistentie. Die resistentie wordt veroorzaakt door het enzym New Delhi Beta-lactamase (NDM), meldt het ziekenhuis.

Het Zaanse ziekenhuis heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Patiënten van het Zaans Medisch Centrum die de bacterie blijken te hebben, worden met voorzorgsmaatregelen in het ziekenhuis behandeld. Ondertussen zouden de andere patiënten in het ziekenhuis momenteel geen risico lopen in aanraking te komen met de bacterie. Mensen die de afgelopen drie maanden opgenomen zijn geweest op een aantal afdelingen van het ziekenhuis, ontvangen binnenkort een oproep om zich met een huiduitstrijk te laten testen op de aanwezigheid van de bacterie.

Volgens het ziekenhuis merken degenen die de bacterie bij zich dragen daar niets van.