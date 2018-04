Onderzoek naar aangiftes appartement Pechtold

De procureur-generaal bij de hoogste rechter van het land, de Hoge Raad, gaat zich buigen over de aangiftes tegen D66-leider Alexander Pechtold wegens onder meer omkoping. Tegen Pechtold kwamen ruim tweehonderd aangiftes binnen in verband met een geschonken appartement. De klagers eisen juridische stappen omdat Pechtold zich door het aannemen van het royale cadeau zou hebben laten omkopen.

Het Openbaar Ministerie is niet bevoegd aangiftes te beoordelen als het om ambtsmisdrijven van politici gaat. De procureur-generaal gaat na zijn onderzoek de minister van Justitie en Veiligheid informeren. Uiteindelijk neemt de regering een besluit en informeert zij de Tweede Kamer.

Het appartement in Scheveningen was een geschenk van een bevriende Canadese ex-diplomaat. Pechtold beschouwt het als een priv├ękwestie.

Eerder woensdag maakte het OM in een andere zaak rond Pechtold bekend dat een uitspraak van hem over Russen niet strafbaar is.