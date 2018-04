Rutte voor werkbezoek in Loppersum

Premier Mark Rutte brengt woensdag een werkbezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen. In de ochtend sprak hij met commissaris van de Koning in Groningen René Paas, daarna staat een gesprek gepland met medewerkers van het onlangs opgerichte loket voor het melden van schade door gaswinning.

Later op de dag spreekt de minister-president nog met burgemeester van Loppersum Albert Rodenboog en spreekt hij met een gezin dat geconfronteerd is met bevingsschade. ,,De premier wil graag weten hoe de stand van zaken is. Hij laat zich op allerlei punten bijpraten”, aldus een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Volgens de RVD heeft het bezoek van Rutte niets te maken met de recente aankondiging dat er op termijn gestopt wordt met het winnen van gas in het gebied. De datum zou al langer gepland staan. Onafhankelijk van Rutte is ook minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in Groningen. Hij heeft een bestuurlijk overleg.