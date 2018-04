Toezichthouders Chemie-Pack blijven anoniem

De namen van de ambtenaren die toezicht hebben gehouden bij Chemie-Pack in Moerdijk blijven geheim. De Raad van State heeft dat woensdag besloten in het hoger beroep van de gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio tegen een beslissing van de rechtbank in Breda over het verzoek van een aantal bedrijven dat bezig is met een miljoenenclaim.

Chemie-Pack in Moerdijk ging begin 2011 in vlammen op. De vuurzee werd veroorzaakt door een onvoorzichtige medewerker, maar in diverse onderzoeksrapporten was er ook kritiek op slechte overheidscontroles bij het bedrijf.

Twee grote klanten en de buurman van Chemie-Pack die de gemeente en veiligheidsregio aansprakelijk hebben gesteld voor hun schade, willen de namen en bevoegdheid van de toezichthouders weten om te kunnen controleren of ze hun werk goed hebben gedaan. Volgens de Raad van State heeft de overheid al voldoende informatie openbaar gemaakt en weegt het privacybelang van de ambtenaren zwaarder.