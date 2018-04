Uitspraak Pechtold over Russen niet strafbaar

De uitspraken van D66-leider Alexander Pechtold over Russen zijn niet strafbaar. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging.

Zeven mensen hadden aangifte tegen Pechtold gedaan na zijn uitspraak ,,Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet”. Hij zei dat naar aanleiding van de verklaring van ex-minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra, die erkende dat hij had gelogen.

Volgens het OM is de uitspraak van Pechtold strafrechtelijk gezien niet beledigend. Daarnaast moet de uitspraak volgens justitie ook in de ,,context van het maatschappelijk debat” gezien worden. Ook is de tekst volgens het OM ,,niet onnodig grievend”.

PVV-leider Geert Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops opperden afgelopen weekeinde nog dat de strafzaak over Wilders’ uitlatingen over ‘minder Marokkanen’ uitgesteld moest worden, in verband met de aangiftes tegen Pechtold. Volgens hen vertonen de aangiftes ,,sterke parallellen”. Wilders moet zich vanaf half mei in hoger beroep verantwoorden voor de uitspraken die hij over Marokkanen heeft gedaan.

De politicus liet in maart 2014 zijn aanhangers op tv liet roepen dat ze ,,minder Marokkanen” wilden. Eind 2016 werd de politicus veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen. Hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM ging in hoger beroep.