Zeer grote brand in visverwerkingsbedrijf Urk

Bij visverwerkingsbedrijf Van der Lee Seafish op Urk is woensdagochtend brand uitgebroken. De brandweer, die de brand als ,,zeer groot” bestempelt, is met meerdere voertuigen uitgerukt.

,,We hebben een schuim-blusvoertuig uit Lelystad naar hier laten komen. Die kan de knockdown uitdelen met grote hoeveelheden schuim”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brand is niet overgeslagen naar andere panden. Ook is er niemand in het pand. ,,Iedereen is in veiligheid gebracht”, aldus de zegsman. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.