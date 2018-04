Brand legt kartcentrum Hoogeveen in de as

Een uitslaande brand heeft het Indoor Kartcentrum Hoogeveen in de nacht van woensdag op donderdag volledig verwoest. De brand in de Marconistraat ontstond kort voor middernacht en was pas rond 03.30 uur onder controle, aldus de Veiligheidsregio Drenthe.

Liefst zeven korpsen verleenden hulp bij de bestrijding van de brand. Mede daardoor bleef een naastgelegen lasbedrijf gespaard.

Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Niemand raakte gewond. Omwonenden werd aangeraden ramen te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.