Coalitie niet tegen aanpassing inlichtingenwet

De regeringspartijen verzetten zich niet tegen een aanpassing van de inlichtingenwet, die vorige maand tijdens een raadgevend referendum werd weggestemd. Dat is te horen binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) presenteert donderdag een aantal voorstellen voor aanpassing van de wet aan de vier partijen. Bronnen bevestigen berichtgeving van BNR hierover. Niet duidelijk is welke aanpassingen zij zal voorstellen.

Premier Mark Rutte zei na de officiƫle uitslag van het referendum zo snel mogelijk met een reactie te komen. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) moet op 1 mei ingaan.

D66 was tegen de wet voordat zij toetrad tot het kabinet. De drie andere partijen steunden de wet. CDA-leider Sybrand Buma zei vorig najaar nog dat het kabinet een afwijzing in het referendum zou negeren. Na de volksraadpleging zei hij dat het aan het kabinet was ,,om te beslissen wat het gaat doen”.

Buma zei toen wel dat de Wiv niet van tafel kan. Dat zeggen ook de andere partijen. De vraag is nu in hoeverre en op welke manier de wet zal worden aangepast. De aanpassing mag in elk geval niet ten koste gaan van de werking van de wet, is te horen binnen de coalitie.

Ook de partijen die campagne voerden tegen de wet, willen niet dat deze helemaal van tafel gaat. Zij pleiten wel voor aanpassingen, onder meer waar het het delen van informatie met buitenlandse geheime diensten betreft en bewaartermijnen van data.

Een krappe meerderheid (49,4 tegen 46,5) stemde tijdens het referendum op 21 maart tegen de inlichtingenwet. Die geeft de geheime diensten ruimere toegang tot digitale informatie via de kabel. Tegenstanders vrezen dat op massale schaal data zal worden verzameld en daarmee aantasting van de privacy van burgers.