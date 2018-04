Laatste verdachten ontvoering Insiya vrij

De laatste twee verdachten in de ontvoeringszaak van de peuter Insiya die nog vastzaten, de Amerikanen Robert B. en Daniel C., zijn vrij en mogen hun strafzaak afwachten in hun eigen land. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald.

De 49-jarige B. kwam al eerder vrij, maar werd in januari opnieuw gevangengezet toen hij met een smoes probeerde een nieuw paspoort te krijgen. Zijn voorarrest is opgeheven omdat het anders langer dreigt te gaan duren dan een eventuele straf, aldus de rechtbank.

Daniel C. (53) zat in de Verenigde Staten al maandenlang vast. Hij werd in maart uitgeleverd aan Nederland en hier kort daarna door de onderzoeksrechter al onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.

De nu vierjarige Insiya werd in september 2016, destijds twee jaar oud, gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer en ontvoerd naar India.