Minister Blok voor overleg naar Moskou

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat volgende week vrijdag naar Rusland voor overleg met zijn ambtgenoot Sergej Lavrov. De banden tussen beide landen zijn de afgelopen jaren sterk verslechterd.

Blok wil ,,ook in moeilijke tijden” de kanalen met de regering in Moskou openhouden, laat hij in een verklaring weten. Op de agenda staat onder meer MH17, de rol van Rusland in Syrië en Oekraïne, economische onderwerpen en mensenrechten.

,,Het is goed om face to face te spreken met mijn collega, in alle helderheid en duidelijkheid, en ook onze fundamentele zorgen over te brengen. Daarom is het belangrijk nu naar Moskou te gaan”, aldus de bewindsman.

Eigenlijk zou Bloks voorganger Halbe Zijlstra in februari al naar Rusland gaan. Maar hij trad kort voor de reis af omdat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.

In 2013 werd het Nederland-Ruslandjaar nog gevierd. Poetin bracht toen nog een bezoek aan ons land. Daarna is de relatie verslechterd.

Zo was er in dat jaar al harde kritiek uit Moskou op de arrestatie van een Russische diplomaat in Den Haag. Later werd een Nederlandse diplomaat in de Russische hoofdstad in elkaar geslagen. Ook de entering door Rusland van een schip van Greenpeace dat onder Nederlandse vlag voer, deed de relatie geen goed.

Het jaar daarop nam Rusland de Krim in en werd vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne neergehaald. Rebellen krijgen daar steun van Rusland. Later onderzoek wees uit dat de raket waarmee het vliegtuig werd neergehaald uit Rusland afkomstig was. Moskou uitte weer kritiek op dat onderzoek.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zei vorig jaar dat Nederland een doelwit is van onder meer Russische inlichtingendiensten, die bijvoorbeeld nepnieuws verspreiden. En na de aanslag op een voormalige Russische spion in Groot-Brittannië zetten een reeks landen waaronder Nederland Russische diplomaten uit.