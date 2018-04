Nieuwe directeur voor CPNB

Eveline Aendekerk treedt op 1 september aan als directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Ze volgt Eppo van Nispen tot Sevenaer op, die directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is geworden.

Bedrijfskundige Aendekerk (Roermond, 1971) is nu directeur-bestuurder van Dance4Life, een organisatie die onveilige seks bestrijdt. Eerder was ze onder meer managementconsultant bij KPMG. Ze wilde ,,iets van betekenis achterlaten op deze wereld’’ zei ze ooit in de Volkskrant en nadat ze een tijd met jongeren in Bolivia had gewerkt, ging ze naar Dance4life. Ze belandde in de top 10 van de Opzij Top 100 machtige vrouwen (categorie goede doelen) en in de top 25 plek in de ‘Dikke Blauwe 100’; de honderd invloedrijkste personen in de filantropie.

Aendekerk zit verder onder meer in de Raad van Toezicht van theater De Kleine Komedie in Amsterdam en is ook coach bij het Future Female Leaders Program.

De aankomende CPNB-directeur denkt dat die nieuwe baan haar prima past: ,,Ik heb de afgelopen jaren gewerkt aan kennis, kracht en keuzevrijheid voor jongeren. Dat is precies wat lezen creëert. De CPNB heeft prachtige campagnes voor de jeugd; het lijkt me fantastisch hieraan een extra impuls te mogen geven. Daarnaast ben ik ook nog een veellezer, dus voor mij komt alles prachtig samen in deze nieuwe baan.”

Aendekerk wordt de eerste vrouwelijke directeur van de CPNB, die Esther Scholten al als adjunct-directeur heeft.